KCE Electronics: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

KCE Electronics hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,10 THB beziffert, während im Vorjahresquartal 0,230 THB je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,72 Prozent auf 3,02 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,24 Milliarden THB gelegen.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,700 THB. Im Vorjahr hatte KCE Electronics 1,39 THB je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat KCE Electronics 13,07 Milliarden THB umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11,85 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 14,83 Milliarden THB umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at