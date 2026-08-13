KCE Electronics: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

KCE Electronics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,23 THB präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,150 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,80 Prozent auf 3,57 Milliarden THB. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,29 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at