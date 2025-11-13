KCE Electronics: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

KCE Electronics ließ sich am 11.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat KCE Electronics die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,33 Prozent zurück. Hier wurden 106,6 Millionen USD gegenüber 109,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at