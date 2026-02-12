KCE Electronics: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

KCE Electronics hat sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,01 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 93,9 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 1,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,090 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 0,160 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 420,32 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 397,66 Millionen USD.

