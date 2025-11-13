|
13.11.2025 06:31:28
KCE Electronics: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
KCE Electronics gab am 11.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,25 THB beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,180 THB je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat KCE Electronics in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,43 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,44 Milliarden THB im Vergleich zu 3,80 Milliarden THB im Vorjahresquartal.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
