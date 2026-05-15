KCE Electronics verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

KCE Electronics hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,03 USD. Im Vorjahresviertel hatte KCE Electronics 0,020 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 98,3 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 97,9 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at