KCNA - Russische Delegation besucht Pjöngjang zu Gesprächen über Spionageabwehr

Seoul (Reuters) - Eine Delegation des russischen Auslandsgeheimdienstes SWR hat zwischen Montag und Mittwoch die nordkoreanische Hauptstadt Pjöngjang besucht und mit Nordkoreas Führung über eine verstärkte Zusammenarbeit bei der Spionageabwehr gesprochen.

Wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag berichtete, haben sich der SWR-Direktor, Sergej Naryschkin, und der nordkoreanische Minister für Staatssicherheit, Ri Chang Dae, über die internationale und nationale Situation der koreanischen Halbinsel auch in Bezug auf Russland ausgetauscht. Beide Seiten besprachen eine verstärkte Zusammenarbeit, um gegen die "ständig zunehmenden Spionage- und Verschwörungsaktionen der feindlichen Kräfte" vorzugehen, so die KNCA.

(Bericht von Hyunsu Yim, geschrieben von Alexandra Falk. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)