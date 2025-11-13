KCP Sugar Industries: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

KCP Sugar Industries gab am 11.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,79 INR je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat KCP Sugar Industries in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,87 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 672,0 Millionen INR im Vergleich zu 737,4 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at