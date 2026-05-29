KCP Sugar Industries legte Quartalsergebnis vor

KCP Sugar Industries präsentierte in der am 27.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,34 INR. Im Vorjahresquartal hatten -1,960 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 688,0 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte KCP Sugar Industries 639,9 Millionen INR umgesetzt.

KCP Sugar Industries hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,980 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1,27 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat KCP Sugar Industries im vergangenen Geschäftsjahr 2,60 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KCP Sugar Industries 3,10 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at