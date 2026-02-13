KCP Sugar Industries präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

KCP Sugar Industries lud am 11.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte KCP Sugar Industries ein EPS von -3,330 INR je Aktie vermeldet.

KCP Sugar Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 645,8 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 23,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 840,6 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at