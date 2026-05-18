KCTC präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

KCTC hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 267,00 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 136,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 265,69 Milliarden KRW – ein Plus von 19,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KCTC 221,91 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at