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18.05.2026 06:31:29
KCTC präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
KCTC hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 267,00 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 136,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 265,69 Milliarden KRW – ein Plus von 19,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KCTC 221,91 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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