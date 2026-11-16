KCTC: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

KCTC hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 60,00 KRW. Im letzten Jahr hatte KCTC einen Gewinn von 316,00 KRW je Aktie eingefahren.

KCTC hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 306,16 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 257,38 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at