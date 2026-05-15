KCTECH präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

KCTECH hat am 13.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 1602,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 395,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 101,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 77,66 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 156,11 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at