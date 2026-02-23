23.02.2026 06:31:29

KCTECH: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

KCTECH gab am 20.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 981,99 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1316,00 KRW je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat KCTECH 111,70 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 22,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 144,93 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 2685,00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2615,00 KRW je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 382,86 Milliarden KRW – eine Minderung um 0,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 385,43 Milliarden KRW eingefahren.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 2343,00 KRW und einem Umsatz von 374,80 Milliarden KRW für das Geschäftsjahr ausgegangen.

