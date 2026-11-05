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05.11.2026 06:31:28
KCTECH: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
KCTECH hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1404,29 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 754,00 KRW erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 114,19 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 95,96 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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