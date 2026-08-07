KCTECH stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

KCTECH hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1066,28 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte KCTECH ein EPS von 549,00 KRW je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat KCTECH in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,54 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 112,69 Milliarden KRW im Vergleich zu 97,53 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at