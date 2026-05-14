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14.05.2026 06:31:29
KDDI: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
KDDI lud am 12.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 42,49 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 34,40 JPY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1 526,99 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1 600,12 Milliarden JPY ausgewiesen.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 183,59 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 161,86 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahr hat KDDI in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 4,05 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6 071,92 Milliarden JPY im Vergleich zu 5 835,53 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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