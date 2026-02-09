|
KDDI gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
KDDI hat am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,27 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte KDDI 0,300 USD je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,09 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,79 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,90 Milliarden USD umgesetzt.
