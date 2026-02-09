|
KDDI: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
KDDI äußerte sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 42,09 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 46,16 JPY je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1 508,64 Milliarden JPY – ein Plus von 0,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KDDI 1 508,48 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
