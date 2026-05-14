KDDI: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

KDDI lud am 12.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,27 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KDDI 0,230 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat KDDI mit einem Umsatz von insgesamt 10,20 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,02 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 1,79 Prozent gesteigert.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1,22 USD beziffert. Im Vorjahr waren 1,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 40,29 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 38,28 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at