KDDI stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

KDDI lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 51,34 JPY. Im Vorjahresviertel waren 40,23 JPY je Aktie erzielt worden.

KDDI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1 487,32 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1 415,73 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at