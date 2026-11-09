KDDI stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

KDDI hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 45,49 JPY, nach 52,14 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1 565,50 Milliarden JPY – ein Plus von 4,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KDDI 1 500,27 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at