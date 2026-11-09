KDDI vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

KDDI lud am 06.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,29 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,350 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,83 Milliarden USD – eine Minderung von 3,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,18 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at