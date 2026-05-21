21.05.2026 06:31:29

KDDL: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

KDDL hat am 19.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 20,58 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 16,37 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat KDDL im vergangenen Quartal 5,75 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 37,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KDDL 4,20 Milliarden INR umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 71,63 INR. Im Vorjahr hatte KDDL 76,26 INR je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 31,06 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 21,53 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 16,43 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:33 Apple, NVIDIA, Microsoft & Co.: Die US-Aktien der Deutschen Bank im 1. Quartal 2026
20.05.26 Depot von George Soros im 1. Quartal 2026: Starinvestor steigt bei NVIDIA ein und setzt auf den KI-Boom
19.05.26 Berkshire-Depot post Buffet: Alphabet-Aktie rückt bei Greg Abel ins Zentrum
17.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 20
17.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 20: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX wenig bewegt -- DAX leichter -- Chinas Börsen letztlich schwach - Nikkei klettert kräftig
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Donnerstag seitwärts. Der deutsche Leitindex gibt nach. Die Börsen in Asien fanden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen