KDDL: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

KDDL hat am 19.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 20,58 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 16,37 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat KDDL im vergangenen Quartal 5,75 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 37,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KDDL 4,20 Milliarden INR umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 71,63 INR. Im Vorjahr hatte KDDL 76,26 INR je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 31,06 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 21,53 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 16,43 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at