KDDL: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

KDDL lud am 04.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 23,87 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte KDDL ein EPS von 16,61 INR je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat KDDL mit einem Umsatz von insgesamt 6,34 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,65 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 36,30 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at