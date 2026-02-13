KDDL gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

KDDL hat am 11.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 18,69 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte KDDL 26,10 INR je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26,42 Prozent auf 5,97 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,72 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at