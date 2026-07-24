KDJ Holidayscapes Resorts präsentierte Quartalsergebnisse

KDJ Holidayscapes Resorts hat am 22.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 0,24 INR. Im letzten Jahr hatte KDJ Holidayscapes Resorts einen Gewinn von -1,860 INR je Aktie eingefahren.

Redaktion finanzen.at