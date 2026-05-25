KDJ Holidayscapes Resorts zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

KDJ Holidayscapes Resorts präsentierte in der am 22.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 3,32 INR. Im Vorjahresquartal waren -14690,560 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 12,940 INR gegenüber -14710,520 INR im Vorjahr verkündet.

Redaktion finanzen.at