|
25.05.2026 06:31:29
KDJ Holidayscapes Resorts zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
KDJ Holidayscapes Resorts präsentierte in der am 22.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 3,32 INR. Im Vorjahresquartal waren -14690,560 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 12,940 INR gegenüber -14710,520 INR im Vorjahr verkündet.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!