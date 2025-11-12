KE A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

KE A hat am 10.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,24 HKD. Im Vorjahresviertel hatte KE A 0,360 HKD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,49 Prozent auf 25,19 Milliarden HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 24,58 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,392 HKD gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 25,23 Milliarden HKD geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.at