KE A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

KE A stellte am 10.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,09 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte KE A ein EPS von 0,140 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,22 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 3,15 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,08 CNY gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 23,14 Milliarden CNY geschätzt.

