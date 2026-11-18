KE A präsentierte in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,090 USD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,11 Milliarden USD – eine Minderung von 3,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,22 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at