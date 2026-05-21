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21.05.2026 06:31:29
KE A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
KE A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 0,16 USD. Im letzten Jahr hatte KE A einen Gewinn von 0,100 USD je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite hat KE A im vergangenen Quartal 2,73 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 14,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KE A 3,21 Milliarden USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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