KE A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

KE A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,16 USD. Im letzten Jahr hatte KE A einen Gewinn von 0,100 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat KE A im vergangenen Quartal 2,73 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 14,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KE A 3,21 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at