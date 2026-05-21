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21.05.2026 06:31:29
KE A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
KE A hat sich am 19.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,42 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,260 HKD je Aktie generiert.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 14,53 Prozent auf 21,32 Milliarden HKD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 24,94 Milliarden HKD gelegen.
Redaktion finanzen.at
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