KE A hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,77 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,240 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,07 Prozent zurück. Hier wurden 24,42 Milliarden HKD gegenüber 25,19 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at