KE A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

KE A hat am 16.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,03 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,170 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 27,69 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 24,34 Milliarden HKD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 33,66 Milliarden HKD umgesetzt.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,219 HKD ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 25,10 Milliarden HKD in den Büchern stehen werden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,930 HKD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei KE A ein Gewinn pro Aktie von 1,25 HKD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat KE A in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 1,23 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 102,57 Milliarden HKD im Vergleich zu 101,33 Milliarden HKD im Vorjahr.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,70 HKD geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 106,89 Milliarden HKD taxiert.

Redaktion finanzen.at