KE A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

KE A äußerte sich am 16.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,01 USD gegenüber 0,070 USD im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 27,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,33 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,13 Milliarden USD.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,580 CNY prognostiziert, während der Umsatz bei 22,25 Milliarden CNY erwartet worden war.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,360 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei KE A ein Gewinn pro Aktie von 0,480 USD in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 1,32 Prozent auf 13,16 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 12,99 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 4,53 CNY belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 94,74 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at