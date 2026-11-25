KE a Aktie
WKN DE: A2QBH4 / ISIN: KYG5223Y1089
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25.11.2026 19:02:40
KE Holdings: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 16, 2026, KE Holdings (NYSE:BEKE) announced that non-GAAP net income, a profit metric excluding non-operating items, doubled year over year. The housing platform expanded profit margins by optimizing operating efficiency rather than expanding its physical network.
Three things management said stand out.
Existing home transaction volume per agent increased while total store counts remained flat. Management is focusing on individual workflow efficiency rather than adding retail locations.
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Nachrichten zu KE Holdings Inc Registered Shs -A-
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15.11.26
|Ausblick: KE A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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20.08.26
|Ausblick: KE A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu KE Holdings Inc Registered Shs -A-
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