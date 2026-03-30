Keangnam Enterprises stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Keangnam Enterprises hat am 27.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1487,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -905,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 92,28 Prozent auf 11,03 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 142,94 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 10117,00 KRW beziffert, während im Vorjahr 3669,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Keangnam Enterprises hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 394,52 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 26,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 540,36 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at