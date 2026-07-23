Kearny Financial Aktie
WKN DE: A14THF / ISIN: US48716P1084
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23.07.2026 15:16:05
Kearny Financial Corp. Q4 Sales Increase
(RTTNews) - Kearny Financial Corp. (KRNY) reported a profit for fourth quarter of $7.17 million
The company's bottom line came in at $7.17 million, or $0.11 per share. This compares with $6.77 million, or $0.11 per share, last year.
Excluding items, Kearny Financial Corp. reported adjusted earnings of $9.26 million or $0.15 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 11.9% to $45.69 million from $40.83 million last year.
Kearny Financial Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $7.17 Mln. vs. $6.77 Mln. last year. -EPS: $0.11 vs. $0.11 last year. -Revenue: $45.69 Mln vs. $40.83 Mln last year.
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