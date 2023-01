Kearny Financial gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kearny Financial hat sich am 26.01.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2022 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,030 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,36 Prozent auf 48,6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 52,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at