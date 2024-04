Kearny Financial mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Kearny Financial lud am 25.04.2024 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,120 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,160 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12,49 Prozent auf 38,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Kearny Financial 44,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at