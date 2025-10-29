Keboda Technology A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Keboda Technology A stellte am 27.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,590 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 1,95 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,53 Milliarden CNY umgesetzt.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,663 CNY ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 1,94 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.at