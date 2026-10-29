Keboda Technology A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Keboda Technology A hat am 27.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,28 CNY, nach 0,540 CNY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 1,60 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 17,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,95 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at