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24.04.2026 06:31:29
Keboda Technology A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Keboda Technology A hat am 23.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,45 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,420 CNY je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 1,94 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Keboda Technology A 1,70 Milliarden CNY umgesetzt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,06 CNY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,93 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,12 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,91 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 5,95 Milliarden CNY im Vorjahr.
Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 2,05 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 7,29 Milliarden CNY ausgegeben.
Redaktion finanzen.at
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