KEC gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

KEC äußerte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

KEC hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 104,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -185,000 KRW je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat KEC 64,96 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 52,48 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at