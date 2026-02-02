|
KEC International: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
KEC International hat am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
In Sachen EPS wurden 4,79 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KEC International 4,87 INR je Aktie eingenommen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,19 Prozent auf 60,01 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 53,49 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
