|
12.08.2026 06:31:29
KEC International legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
KEC International gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS lag bei 2,73 INR. Im letzten Jahr hatte KEC International einen Gewinn von 4,68 INR je Aktie eingefahren.
KEC International hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 50,24 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 50,23 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!