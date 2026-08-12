KEC International legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

KEC International gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 2,73 INR. Im letzten Jahr hatte KEC International einen Gewinn von 4,68 INR je Aktie eingefahren.

KEC International hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 50,24 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 50,23 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at