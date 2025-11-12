KEC International legte Quartalsergebnis vor

KEC International präsentierte in der am 10.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,04 INR. Im Vorjahresviertel hatte KEC International 3,32 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 60,92 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 51,13 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at