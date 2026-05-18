KEC International stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

KEC International lud am 16.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,24 INR gegenüber 10,08 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat KEC International im vergangenen Quartal 63,90 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KEC International 68,72 Milliarden INR umsetzen können.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 22,75 INR beziffert, während im Vorjahr 21,80 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 235,06 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 217,48 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at