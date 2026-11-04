KEC International: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

KEC International hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 1,12 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,04 INR je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,24 Prozent auf 54,68 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 60,92 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at